¿Febrero, clave para mayo?

Vinicio A. Castillo Semán

@VinicioSenador

Las declaraciones del ex Pte. Hipólito Mejía de que favorece una alianza electoral municipal entre PRM y PLD, ha desatado un verdadero avispero político en el país. De esa declaración hay diversas lecturas o conclusiones lógicas que analizo en este artículo.

La primera lectura es que Hipólito Mejía, que hace encuestas semanales, entiende que el principal adversario electoral de su partido PRM lo será Leonel Fernández y la FP. Es obvio que si el principal adversario electoral fuera el PLD, no propondría alianza o pacto electoral para el año 2024.

La segunda lectura es que quien plantea esta posibilidad es uno de los líderes fundamentales del PRM y ex Presidente que mantiene una estrecha relación amistad con Danilo Medina, presidente del PLD . Es un secreto a voces en el país la existencia de vasos comunicantes que han existido y existen entre los dos ex mandatarios. De hecho, hay que recordar que el ex Pte. Mejía se ha manifestado en contra de los procesos de corrupción que puedan afectar a funcionarios importantes y a la familia de Danilo Medina y de que éste pueda ser procesado penalmente.

La posibilidad de pacto electoral que favorece Hipólito ha sido rechazado de forma tajante por Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, con un sospechoso silencio de las autoridades institucionales del PLD.

Abel Martínez está consciente de que la idea o percepción, falsa o verdadera, Danilo pueda negociar a sus espaldas pacto con PRM le hace un daño terrible a su candidatura presidencial, por lo que le tocará a Medina en las próximas semanas las dudas de lo que realmente está sucediendo.

El problema del PLD es que su presidente y su entorno tienen prioridades legítimas que no son los resultados electorales del PLD. Ese grupo político tiene el tema de los casos judiciales por corrupción apuntando a sus cabezas, iniciando el 2023. Y es lógico que intenten en una eventual negociación política buscar frenar posibles sometimientos, lo que no será fácil, porque el Ministerio Público Independiente no se prestaría y porque el Pte. Abinader tampoco se meterá en presionar al MP.

La otra lectura de lo planteado por Hipólito es la de impedir una alianza de oposición entre FP y PLD en las municipales de febrero. Hipólito sabe que impedir eso es la clave para triunfo del PRM, que ganando en las municipales con amplitud podrían retener el poder con facilidad en las presidenciales y congresionales de Mayo, bajo la premisa de que una victoria resonante del PRM en las municipales deprimiría el voto opositor de Mayo.

Soy de los que creen si oposición va dividida el Febrero PRM gana y tiene muchas probabilidades de irse en primera vuelta el Mayo. El reto de la oposición será ir unida a febrero, como requisito previo a la contienda de Mayo 2024.