La Ross María a Dj Sammy: "Yo estuve tanto tiempo con el corazón roto pero tú siempre lo tendrás vacío"

La Ross María hizo frente este martes a los rumores sobre su preferencia sexual y envió un mensaje a los medios de comunicación tras circular un video suyo con una amiga.

En sus historias de Instagram, la cantante aclaró que solo sostiene una amistad desde hace dos años con quien la acompañó en momentos de ansiedad y que las imágenes donde aparecen ambas fueron "sacadas de contexto".

Asimismo, la exponente urbana acusó a su expareja, el productor Dj Sammy, de "narcisista, manipulador y narcisista".

"Yo no te menciono, no hablo de ti, te saqué de mi vida, pero wow, qué difícil es tener un ex frustrado. Increíble cómo haces que todo siempre se trate de ti. Yo contigo abrí los ojos hace mucho por más difícil que fue, pero me dedicaste un live de 40 minutos diciendo cosas que tú y yo sabemos que no son, queriendo dejarme mal parada a mí", dijo La Ross.

"Yo estuve tanto tiempo con el corazón roto pero tú siempre lo tendrás vacío y eso es peor", afirmó.