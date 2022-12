El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 “Al mal agradecido, igual que al traidor, no se le hacen concesiones, ni siquiera por humanidad.” (F.O.)

2 No me vengan con linimentos post mortem, pretendiendo limar atrocidades con el fin de elevar maleantes a altares inmerecidos. La muerte no limpia pecados…

3 No fueron totalmente depuraciones o cancelaciones, porque la mayor parte de los 416 separados de la Policía Nacional habían solicitado su baja.

4 Para Vila, el único ministro de Interior y Policía “capaz de tener todo el armazón político que se necesita para el proceso de la reforma policial”, es Chu Vásquez. ¡Eso es ser inteligente!

5 La visita de la representante de negocios de China al presidente Abinader no fue casualidad y envió un mensaje directo hacia el norte.

6 Una reciente encuesta midió la aceptación de los funcionarios gubernamentales, quedando David Collado en primer lugar y Abinader en segundo. ¡Huele a peligro!

7 La decisión sobre explotar o no la mina Romero, debe sacarse de la politiquería, manejarse científicamente y ponerla en manos de la institucionalidad.

8 Ordenar a Medio Ambiente licitar un estudio independiente que, aunque pagado por GoldQuest, no tenga su injerencia. Con las cosas claras, se tomaría una decisión y se acaba el relajo.

9 Miles de venezolanos en el exilio están indignados con E.U., tras haberle aflojado la tuerca al gobierno de Maduro por razones de “conveniencia petrolera”.

10 Merece elogios la campaña del Gobierno “Hace falta una brisita…”. Aunque la expectativa fue demasiado larga, el desenlace es impactante y de buena realización.

11 Sí a los casi cinco millones de dominicanos que dependen de subsidios y pensiones del Gobierno se añaden los que dependen de las remesas, parecería que aquí trabaja poca gente…

12 Siento curiosidad de saber por qué Flet Medrano, de Barahona, ordenó que le pusieran dentro de su ataúd dos mil pesos en billetes de cincuenta.

13 Tengo una teoría: El dinero sería garantía de que, esa misma noche, los ladrones violarían la tumba (tal ocurrió) y, si acaso lo suyo hubiera sido un ataque de catalepsia, podría haber “resucitado”. ¿?

14 Si a la vuelta de ocho años tenemos que buscar RD$972,000 millones “para mitigar los efectos del cambio climático”, según Max Puig, sospecho que moriremos achicharrados.