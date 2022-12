Yo quiero… pero no puedo

Tomás Aquino Méndez

Quiero entender la lucha de los médicos contra las ARS, pero no puedo aceptar que para ello golpeen tan fuerte a sus CLIENTES, privándolos de las atenciones facultativas. Quiero entender la adenda aprobada por el Congreso para el proyecto Monte Grande, pero no asimilo las justificaciones para reclamar ahora 588 millones de dólares más, para una obra que según el administrador de EGEHI, ya está avanzada en un 80%, y en sus inicios se presupuestaron 354 millones de dólares. Quiero entender el objetivo de la visita al país de Laura Richardson, jefa del comando sur de Estados Unidos, pero me resulta imposible aceptar que vino “a fortalecer” las relaciones, que según el Ministro de la Presidencia “están más sólidas que nunca”.

Quiero creer que a Miguel Tejada, pelotero de la Patria, lo tuvieron 5 días encerrado para hacer cumplir la leyes, pero no entiendo cómo tantos delincuentes, muchos “identificados” transitan por las calles, y hablan en medios de comunicación, sin que les llegue el enérgico brazo de la justicia.

Quiero confiar en que los nuevos planes para enfrentar la violencia callejera, los robos y asaltos serán funcionales, pero me asalta la duda, porque han sido tantas las veces que se nos han vendido esas ideas, que verlos hechos realidad nos pone al lado de los incrédulos.

Quiero creer que las repatriaciones que se anuncian y se ejecutan ayudaran al país a ordenar su política migratoria, pero el regreso del doble de los repatriados por la POROSA frontera que nos une con Haití, me dice que esas acciones, no pasan de ser titulares altisonantes en los diarios, noticiarios de radio y televisión.

Quiero que mis deseos sean realidad y que las dudas puedan ser despejada con hechos y acciones concretas. CONFIO