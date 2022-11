Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Esta frase se repite mucho: “salir al encuentro del otro”, salir al encuentro de las familias, salir al encuentro de los demás. Está la invitación a salir de la casa para encontrar trabajo, salir para poder avanzar, salir de nosotros mismos, salir de viejos esquemas que no ayudan, salir al encuentro del señor Dios nuestro, salir al encuentro de la sabiduría, salir al encuentro es caridad. Por eso estamos en un tiempo que nos invita a salir en todos los sentidos de la palabra, estamos invitados no a salir al mal, no salir al asalto de los demás, pero salir para lograr metas positivas.Hasta mañana, si Dios,usted y yo lo queremos.