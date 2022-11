El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 Luego de años viendo la misma película nacional y sus “remake”, con similares actores e idéntico final, concluyo en que nuestra gran Marca País se llama: CORRUPCIÓN.

2 Se ordenó construir 62 escuelas sin tener terrenos. A 42 contratistas se avanzó el 20%, ¡sin saber dónde iban a construir! ¿Y nadie va a caer preso, comenzando por las autoridades responsables?

3 ¿Es culpable el juez? No sé, pero “por sus hechos lo conoceréis”. Y si usted anda con tufo alcohólico repetidas veces, no me venga con que es abstemio…

4 Collado es reiterativo afirmando que “en el Mitur no se coge”, lo que hace deducir que en otros ministerios sí.

5 Mucho ojo con el manejo del programa de los cien mil pesos para dueños de vehículos “ahogados”. Usted sabe por qué…

6 El general Then debería cambiar la recurrente advertencia que hace a los delincuentes, porque no le hacen caso.

7 Para Interior y Policía, ¿qué cosas califican como “ruido”? ¿Música alta? ¿Motores sin silenciadores? ¿Vehículos con resonadores? ¿Guagüitas comprando chatarra? (Deberán cerrar el país).

8 Telenovela, cap. 1: Ella, experta en saltos sociales, creyó que, tras anunciar su posible divorcio, el encumbrado amante le propondría matrimonio, pero a este solo le interesaba la aventura, con ella y con otras…

9 Telenovela, cap. 2: Desencantada, la inteligente damita volvió sobre sus pasos, ahora vestida de ángel, dedicándose a la socorrida tarea de aparentar felicidad. ¿Fin?

10 Antes de aventurarse a formar un partido, Valentín debería hacer un estudio de factibilidad, a ver si su fuerza de arrastre es suficiente para algo de ese nivel.

11 Leonel alimenta su nuevo partido con ex compañeros del PLD. ¿Ocurriría lo mismo con Valentín?

12 Una encuesta revela que 95% de mujeres identifica sus espacios laborales como escenarios de violencia o acoso. No dudo de la cifra, porque ya los piropos califican como “acoso sexual”.

13 La adecuación de AES Andrés y de Cogentrix para operar con fueloil, dada la escasez de gas natural, disparará el costo del kw/h al usuario. ¡Preparemos el bolsillo!

14 Portaba placa oficial de Autoridad Portuaria, la camioneta de una empresa de seguridad privada que bloqueaba la entrada a una playa de Punta Cana. Expliquen esa.

15 Putin sigue disparando; el gordito de Corea del Norte jugando con cohetes y Xi Jinping declaró que China se preparará para la guerra. ¡El fin está cerca, arrepiéntase!

16 Anhelado titular de prensa: “TRIBUNAL CONDENA A QUINCE AÑOS ACUSADOS DE ESTAFAR AL ESTADO”. (Los sueños, sueños son).