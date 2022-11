Los médicos si... ¿y los pacientes?

Tomás Aquino Méndez

Si los médicos deciden reclamar aumento salarial: sufren los pacientes. Si deciden reclamar que las ARS cumplan con ellos: sufren los pacientes. Si los dueños de clínicas tienen diferencias con las aseguradoras o tienen que reparar sus edificaciones: sufren los pacientes.

En definitiva, todo proceso de lucha, reclamo o plan de reorganizar el sector salud, repercute en contra de los pacientes, clientes o afiliados, como se le llame. Pero si el gobierno decide reconstruir los hospitales e inicia un plan en 22 hospitales públicos al mismo tiempo, también sufren los pacientes. Eso lo vivimos en el pasado gobierno.

Los únicos que no tienen espacio para presionar por un mejor trato o más atenciones son LOS PACIENTES ¿Será porque son eso: pacientes o los PENDEJOS? Creo que los médicos tienen justa razón en reclamar tarifa unificada e indexada, pago justo por consultas y un plan básico de salud basado en necesidades de salud de la gente. Es una demanda que deben cumplir las millonarias ARS. Por eso no entendemos porque los médicos, que defienden a la GENTE, tienen que usar mecanismos para sacrificar a sus CLIENTES.

No recibir el seguro en nada perjudica a las ARS. Cada día que los galenos dejan de recibir un seguro, obliga a los infelices asegurados a buscar recursos extras para visitarlos a ellos y poder adquirir la medicina que les indican. El reclamo de los médicos es justo. El método que emplean para conseguirlo no, porque golpea a los que menos tienen. Es tiempo de que el CMD revise su método de lucha y que las autoridades TOMEN el control de esta situación. No pueden alegar que es un conflicto entre particulares. La autoridad tiene que buscar solución a ese impasse y garantizar la salud de la población más golpeada.