Los demócratas están desconectados

J.C. Malone

New York

El martes elegirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado, 36 oficinas de gobernadores estatales y 6,278 escaños de 88 legislaturas estatales. Todos los pronósticos aseguran que los demócratas perderán el control de la Cámara baja y posiblemente del Senado.

El presidente Joe Biden y su Partido Demócrata demostraron, de manera espectacular, que están total y absolutamente desconectados de la realidad que vive el pueblo que gobiernan.

Biden empezó su gobierno defendiendo los sindicatos de trabajadores, en una nación donde trabajadores de los principales empleadores, Amazon, Trader Joe, Starbucks, etc., no quieren formar sindicatos.

Desde la primavera los demócratas apostaron todo su capital político al tema del aborto y la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional, a inicios del verano. Los demócratas creyeron que movilizarían el voto femenino asegurando el triunfo, pero el aborto pasó a un distante tercer lugar, detrás de la inflación y la delincuencia.

Después se enfocaron en el ex presidente Donald Trump y la comisión que investigaba el asalto al Congreso. Mientras, Trump preparaba, promovía y apoyaba candidatos a diferentes puestos, hoy ellos son la principal amenaza para los demócratas.

El martes 18 de octubre The New York Times publicó una encuesta revelando que la mayoría de los estadounidenses sabe que la democracia estaba en peligro, y además, no les importa. Que votarían por quienes amenazan la democracia si devuelven seguridad pública y abaratan el costo de la vida

Justamente 15 días después de publicada la encuesta, el presidente Biden pronunció un discurso de cierre de campaña diciendo que la democracia peligra y que Trump es una amenaza. Parecía un cura o ministro dándole la espalda a los feligreses predicándole al coro y a los monaguillos.

En estados tradicionalmente demócratas, Nueva York, Washington y Oregón, los demócratas tienen muchas posibilidades de perder la gobernación, esos estados reflejan la situación nacional de ese partido.

Los demócratas defienden el aborto, la democracia y la guerra en Ucrania, mientras los republicanos le reclaman la inseguridad pública y el altísimo costo de la vida.

En la cosmología demócrata, la delincuencia y la inflación no existen, por eso los votantes los castigarán en las urnas.