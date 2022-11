El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

1 Para saber quiénes quisieran “matar al chino”, refiérase a los muchos que bebían del “pinche” que tenía la manguera de Educación.

2 El Banco Central aumentó en 25 puntos su tasa (TPM), y sus bonos sobrepasaron el 14% de interés. Y falta, porque la FED aumentó y anunció que subirá más. Particularmente, yo estoy preocupado…

3 Para el transporte escolar, deberían de adoptarse los protocolos requeridos en E.U. para conducir esos vehículos, y no enganchar a cualquiera porque posea licencia.

4 Entonces, si la doña le pide consejo al ex, éste no se lo dará porque “él no es consejero”. ¡Pero vive aconsejando a Abinader!

5 Creía que José la Luz renunciaría antes de que lo “desafiliaran” (¿) del PLD. A menos que lo hubiera planificado así…

6 No son dos, sino tres, los que quieren la presidencia de lo que queda del PRSC. Y ojo, porque Pedro Botello está por espantar la mula.

7 Veinte años de cárcel para el cabo que mató a la Rosado, se entiende, pero diez para el motoconchista que transportó al cabo, luce exagerado.

8 ¿18 años de prisión por robar un celular a una menor? Ocurrió en Puerto Plata. Hay que revisar, no solo la sentencia, sino al tribunal.

9 La Suprema impuso una fabulosa multa de RD$3,500 (sí, tres mil quinientos pesos), al diputado que agredió a una policía. ¡Mejor lo hubieran descargado!

10 Si es cierto que los seguros privados lo que pagan es $500 por una consulta a los médicos especialistas, se comprende la protesta del CMD.

11 Los padres no tenemos tregua: recién salimos del pago de colegio, compra de útiles escolares, pago del IPI, y ya llegaron los fuñíos marbetes, más la duplicación de la tarifa eléctrica.

12 Si se aprueba el Protocolo de Cielo Abierto con E.U. sin hacer ciertos ajustes aquí, las águilas se tragarán las palomas.

13 Fue por conocer de los “juegos pesados” del general Then que la gente se alegró cuando lo nombraron director de la Policía. Pero como que se le olvidaron…

14 Si usted cree que, portando pistola o revólver, puede defenderse de nuestra delincuencia, se equivoca. Mejor deje el arma en casa.

15 A los que lanzaron puré a una pintura de Monet, en Alemania, deberían colocarle una lavativa con el mismo puré.

16 Un iraní que murió a los 94 años, no se bañó durante sesenta, lo que confirma el dicho campesino de que “la cáscara guarda el palo”.