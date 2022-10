Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hay que volver a reafirmar que una de las grandes actividades de la humanidad es el comercio.

Viene desde antiguo. el comercio han permitido que las naciones se relacionan entre sí. El comercio ha permitido que los individuos se relacionan entre sí. El comercio es vital para que las naciones existan, pero también el comercio hoy día es visto como un medio para enriquecerse nada más.

No es solamente enriquecerse, es ayudar a los seres humanos y no solamente es visto como “enriquecerse”, sino como “corromperse” y para muchas personas ser comerciante -me da pena decirlo- es corromperse y no es así. Comerciante es una actividad y es un servicio.

Invitamos una vez más a todos los comerciantes a hacer lo que deben hacer. El comercio, un servicio, una promoción de los seres humanos. El comercio, un trabajo para desarrollar a la humanidad.