Un pinchazo y a violar

Una noche cualquiera de fiesta te despiertas de madrugada en un lugar desconocido, con un dolor muscular ya sea en el brazo o la pierna, como la misma sensación de una típica vacunación, sin saber qué ha pasado y sola.

Esta es la nueva forma de delito a la mujer, otra más, otra manera de ser tratadas como ganado al antojo, como un objeto que utiliza cuando se le antoja al delincuente de turno. Otro invento nefasto de violación, utilizando la típica sumisión química pero ahora con una jeringa para tener un efecto más inmediato, ya que la usual, la vía oral tarda más tiempo.

Según los datos del Instituto Nacional de Toxicología, una de cada tres violaciones en España es realizas por la mencionada técnica, la sumisión química. Al analizar las agresiones sexuales de los últimos cinco años comprobaron que un 33% de las víctimas de agresión sexual dieron positivo en drogas, alcohol, ansiolíticos o fármacos sedantes.

Las drogas típicas para cometer estas nuevas fechorías con las jeringas por lo general son las mismas utilizadas por vía oral, es decir, las mismas que de forma desapercibida introducen en las bebidas alcohólicas de sus víctimas, (GHB) o éxtasis líquido son las más comunes, pero ya puestos por el objetivo no existen reglas para tal delito. Da igual la sustancia depresora y ni que pensar las condiciones higiénicas del pinchazo.

En España en el mes de junio se han reportado ocho casos, el primero fue el 22 de junio en Ibiza, donde una chica sintió el pinchazo, pero no se enteró lo que había pasado y no había consumido alcohol.

Lamentablemente estas sustancias utilizadas no permanecen mucho tiempo en el torrente sanguíneo por lo cual es casi imposible detectarlas pasadas horas y por tal razón no se puede demostrar lo ocurrido. Pero esto no impide que se interponga una denuncia porque, aunque queden lagunas de lo ocurrido, lo que queda grabado es el malestar y la incertidumbre que se siente al pensar que has estado en manos de uno o varios perversos haciendo con tu cuerpo lo que se les antoja.

Ese desconocimiento es aterrador porque escapa de tu control y no sabes si incluso serás el próximo video viral subido por los mismos que han decidido por ti y que luego te pueden arruinar la vida.

