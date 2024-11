Expareja de Jonathan Majors retira demanda civil por agresión en contra del actor

El actor estadounidense Jonathan Majors y su expareja, Grace Jabbari, resolvieron mediante un acuerdo una demanda civil que ella interpuso contra él a principios de este año por agresión y difamación, según dieron a conocer este viernes los abogados de la mujer.

Majors, conocido por sus papeles en taquillazos como 'Creed III' y 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', fue demandado por la vía civil en marzo pasado en un tribunal de Nueva York tras ser condenado en un juicio penal por su conducta violenta con Jabbari en 2023.

Según The New York Times, los abogados de ambas partes pidieron el jueves al juez que desestime la demanda civil, y la defensa de Jabbari indicó este viernes a los medios que el asunto se resolvió, presumiblemente con una compensación económica de la que no dio detalles.

Jabbari mostró "una tremenda valentía durante este proceso largo y difícil", dijo su abogada, Brittany Henderson, y "la demanda que interpuso contra Jonathan Majors ha sido favorablemente resuelta", de manera que puede "seguir adelante con la cabeza bien alta".

En abril, un tribunal penal de Nueva York condenó a Majors a completar un curso de un año sobre violencia doméstica, evitando así la cárcel, tras ser declarado culpable en diciembre de 2023 de dos delitos de agresión y acoso contra Jabbari previamente ese mismo año.

Ese caso se derivó de un altercado en Manhattan en el que Jabbari denunció que Majors le dejó la oreja ensangrentada y un dedo fracturado.

En marzo, antes de que Majors fuera sentenciado en el juicio penal, Jabbari demandó de nuevo al actor, esta vez por la vía civil, acusándole de agresión, angustia emocional y difamación, y argumentando que tuvo una conducta violenta con ella durante su relación.

Tras la denuncia de Jabbari, una bailarina británica a la que conoció en el rodaje de una de sus películas, la carrera de Majors en Hollywood entró en debacle: Marvel Studios rescindió su contrato, al igual que su agenda de representación, y perdió proyectos de publicidad.

Majors ha mantenido su inocencia y ha asegurado que nunca ha usado violencia física contra una mujer, aunque sí reconoció usar violencia emocional.

Majors anunció a principios de este mes su compromiso con su nueva pareja, Meagan Good, y recientemente reveló que prepara un nuevo proyecto de cine de la mano del director Martin Villeneuve.