El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

1 La Fuerza Aérea instala­rá un servicio de lanchas en el mar 24/7, alrededor de cinco aeropuertos dominica­nos ¡para dar servicio de res­cate en caso de que un avión caiga!

2 La posibilidad de un accidente aéreo es de UNO en 1.3 millones de vuelos. Y menos probable aun que ocurra en el mar. Por tanto, ese costoso invento mejor dedicarlo a la pesca de me­ros, pargos y bonitos, o la pasarán gastando combusti­ble y cherchando.

3 Aprobada la importa­ción de productos de consu­mo masivo sin pago de aran­celes, ¿quiénes serán los importadores? That is the question…

4 Otra gran pregunta: ¿cómo es que tantos colma­deros, más de 300, se pres­taron para participar en el fraude con la tarjeta Supé­rate?

5 Y otra más: El segundo proyecto BID-MITUR para la Zona Colonial se hizo en 2016. El contrato de prés­tamo se firmó en mayo de 2019… ¡pero no acaba de arrancar!

6 El acuerdo de intención firmado por Vin Diesel para Punta Bergantín, cumplió un año y tampoco arranca.

7 Deberíamos entregar el yate ese a E. U., porque esta­mos sirviendo de instrumen­to en un pleito que no nos compete.

8 Migración sigue toman­do medidas peligrosas. Aho­ra decidió que todo resi­dente sobre 18 años puede obtener cédula dominicana. ¡Hay que frenarlos!

9 Si Leonel no gana las elecciones de 2024 debería pasarle la antorcha a su hijo Omar, no por herencia sino por méritos.

10 Las pruebas presenta­das por Alicia Ortega sobre el fraude asociado al sumi­nistro de alimentos para las cárceles derriban el argu­mento de que Jean Alain si­gue preso “por venganza”.

11 ¿Se acabarán los “mi­llonarios del lavado” a tra­vés de la venta en efectivo de inmuebles y vehículos, o ya saben cómo buscar la vuelta?

12 La OMSA tiene 25 empleados por cada gua­gua. Como sacó de circula­ción 50 unidades, ¿habrá eliminado 1,250 emplea­dos? No se ría.

13 El que, para matarlo y venderlo por libras roba un caballo purasangre que cuesta decena de miles de dólares, merece ser ahorca­do con una cuerda de guita­rra.

14 Interesante dato: Cada 24 horas, sábados, domingos y feriados incluidos, el Con­greso nos cuesta 21 millones de pesos. ¡Sí, diarios!

15 Afirma don Bauta, que en el Congreso no se leen contratos. ¿Y a qué van ahí?

16 Según Héctor Guz­mán, cuando el PRD vea quién va a ganar en el 24, entonces se aliará con él. ¡El politinegocio!