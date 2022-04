Legal y ético

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hay que volver muchas veces sobre el tema. No todo lo legal es ético, y lo ético no siempre es legal. Era legal qué los niños hebreos fueran matados por las mujeres, pero no era ético. La mamá de Moisés, una mujer que no cumplió las leyes y era condenada, pero era ético. Por eso tenemos a Moisés como un campeón de la libertad de la humanidad.

En el mundo de hoy se buscan aprobar leyes que en muchos casos son legales pero no son éticas. Por eso nosotros repitamos una y otra vez: no todo lo que es legal es ético. Recuerdo siempre aquel policía que decía “Es legal lo que yo estoy haciendo con este desalojo, pero no es ético porque esas personas son dignas de tener ese terreno”. Es legal un desalojo repito, pero no es ético muchas veces hacerlo.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.