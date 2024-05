Candidata a diputada Charinee Ovalles aspira a priorizar salud mental y equidad de género en DN

Impulsar la concientización de la salud mental, principalmente entre los niños y jóvenes, y fomentar la creación de políticas públicas a favor de la mujer, son parte de las propuestas que presentó la candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Charinee Ovalles.

En una entrevista para la sección “De cara al elector” de Listín Diario, Ovalles dijo que en la actualidad no existen en el gobierno políticas públicas “reales” que garanticen cobertura para medicamentos que tratan enfermedades catastróficas.

Agregó que debería hablarse de salud mental desde las escuelas, porque muchos jóvenes sufren de ansiedad y depresión, pero no es una cuestión que sea abordada de la manera correcta, de acuerdo con su criterio.

“Hay que trabajar una política pública de que las escuelas y universidades tengan ese apoyo para los jóvenes y niños, hay que enseñarle a los niños desde pequeños a valorar la vida, enseñarles que todo en la vida tiene solución, que el suicidio no es la salida a todo”, continuó.

De ser elegida, Ovalles propondría crear políticas públicas donde la mujer esté priorizada, con más espacios para las féminas no solo en la política, sino también en el ámbito laboral.

Al ser cuestionada si estaba de acuerdo con que exista un congreso unicameral, la candidata por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó que más que unir las dos cámaras, habría que reducir la cantidad de legisladores, ya que según comentó en la Cámara de Diputados hay una “manada”.

“En el Congreso cada uno tiene sus funciones, mi parecer es que tenemos demasiados legisladores, para mi entender debemos tener los necesarios y, sobre todo, verificar la calidad de ellos”, agregó.

Video Priorizar salud mental y equidad de género, son las aspiraciones de la candidata a diputada Charinee Ovalles en DN



Por otro lado, señaló no estar de acuerdo con la exoneración de vehículos que se les hace a los diputados.

“Lamentablemente es una cultura con la que se ha venido trabajando a través de los años, si se entiende que un legislador debe tener un vehículo que le represente… Representa menos gasto para el gasto público entregarle un vehículo para el cuatrienio para el que está trabajando, y luego que lo regrese al Congreso”, continuó.

Expresó que tampoco está de acuerdo con el clientelismo, y con los políticos que pagan a los ciudadanos durante sus campañas.

“Es muy cuesta arriba tener que tratar de acercarme y asemejarme a lo que están haciendo los demás (candidatos), es imposible competir con personas que están usando recursos del Estado”, dijo.

En su caso, según explicó, ha financiado su campaña de la “manera más fácil”, visitando a la gente y compartiendo cara a cara con los ciudadanos de su demarcación.

“Lamentablemente no les puedo ofrecer lo que no tengo porque no voy a llegar allí a hablarles mentira… porque entonces estoy en contra de mis principios y de mis valores, yo trato con la ayuda de papá Dios, qué papa Dios me ayude”, finalizó.