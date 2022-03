Los hijos de vicepresidentes

J.C. Malone

Con George Bush padre como vicepresidente de Ronald Reagan, su hijo George W. hizo inversiones petroleras millonarias en Kuwait.

Sadham Hussein entendía que esas inversiones amenazaban la seguridad y los intereses iraquíes, e invadió Kuwait. Como presidente, Bush padre respondió con la primera Guerra del Golfo.

Con Joe Biden como vicepresidente de Barack Obama, su hijo Hunter Biden hizo unos extraños negocios en Ucrania.

Con Biden presidente, y tenemos guerra en Ucrania, donde Hunter hizo negocios años antes, como guerreamos por Kuwait, después que George Bush hijo hiciera sus negocios.

Si no se conectan las guerras con los negocios de esos “niños”, sólo significa eso, que no los conectan, pero no significa, sugiere ni infiere que no tengan relación. Como la verdad es la primera víctima de todas las guerras, es saludable no creer ninguna explicación oficial, porque históricamente, inventan mentiras para ocultar las verdaderas razones.