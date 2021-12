Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, hablemos del futuro. No se puede nunca hablar del futuro sin hablar de la esperanza, pero también recordando que en el futuro la esperanza no nos debe limitar.

Hay personas que están preocupados, atormentados por lo que será mañana. Es aquí donde sale la experiencia de la vida, la experiencia de la historia. Haz hoy lo que tienes que hacer y pon tu esperanza en los éxitos, pon tu esperanza en que triunfarás y pon tu esperanza en Dios.

Que tú puedas decir siempre Dios proveerá, Dios me cuidará, todo lo que me sucede será bendición de Dios. El futuro nos habla de esperanza, no de preocupación. Habrá caminos.

Caminos tiene Dios, caminos tiene la vida. Cuando nosotros frente al futuro, frente a la esperanza, somos positivos…Cuando decimos voy a triunfar, triunfarás. Si tú te declaras derrotado, ya estás derrotado. Por eso tu futuro enseñado por el pasado y fortalecido por lo que hagas hoy en el presente, está seguro. Ten esperanza y ponla en Dios.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.