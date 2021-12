El arcángel Gabriel y María

Pablo Clase Hijo

María fue escogida como ins­trumento decisivo para el plan puramente divino de la salvación. En efecto, el anuncio del nacimiento de Jesús es una de las páginas más fascinantes y maravillosas de todo el Evangelio de Lu­cas. Dios envía al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, para anunciar a la joven María el nacimiento de un hijo, concebido por el Espíritu Santo. Ella estaba compro­metida con un hombre llamado José.

El ángel entró donde estaba María y le dijo: “¡Salve, muy favorecida! El Se­ñor es contigo; bendita tú entre las mu­jeres”. Esta aparición y saludo prodigio­sos la turbaron por unos instantes.

Entonces el ángel le dijo: “María, no temas, porque has hallado gracia de­lante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y se­rá llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David, su pa­dre; y reinará sobre la casa de Jacob pa­ra siempre, y su reino no tendrá fin”.