Esperanza y escepticismo: Pacto Nuclear 6+1

Juan Guiliani Cury

Surge en el panorama de las grandes potencias la inminente reanudación de las pláticas al más alto nivel del Acuerdo Nuclear (Pacto de Acción Integral Conjunto) alcanzado el 14 de julio de 2015 encabezado por Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, China, Francia y Alemania con la República Islámica de Irán. Este país ubicado en el golfo pérsico y considerado una potencia regional fue acusado por los países mencionados más Israel, Arabia Saudita y otros de estar enriqueciendo uranio con fines nucleares militares lo que Terán ha negado, alegando que su desarrollo de su programa nuclear es con fines pacíficos y científicos. No obstante, a esas afirmaciones de los lideres del país islámico, la Organización de las Naciones Unidas se puso al frente junto al grupo de los 6 para investigar las denuncias contra Irán. Al llegarse a un acuerdo en Viena, el 14 de julio del 2015 la Agencia de las Naciones Unidas para la Energía Atómica, ha estado trabajando en suelo iraníes con el objetivo de vigilar y asegurar que Irán no cuenta con armamentos atómicos que amenacen la paz mundial y regional. El acuerdo tenido como uno de los más importantes de la era moderna sufrió un duro revés cuando la administración del presidente Donald J. Trump, y quien sucedió al expresidente Barack Obama, decidió en 2018 abandonar unilateralmente dicho acuerdo a pesar de los suplicios de sus socios occidentales que pedían la permanencia de Washington en el controvertido convenio atómico con los iranies. Estados Unidos fue respaldado por Israel y Arabia Saudita, ambos países del Medio Oriente que no tienen relaciones con Terán. Israel por su parte, se ha opuesto a que Estados Unidos regrese al acuerdo alegando que Irán es una amenaza latente para la seguridad y la paz del pueblo judío. Ahora, el presidente Joe Biden, ha retomado la iniciativa de Obama de emprender una reactivación de este pacto uno de los más polémicos desde que finalizó la guerra fría entre oriente y occidente con la esperanza de que Irán cumpla a pesar del escepticismo subyacente, los compromisos suscritos con el Grupo de los 6 +1 en Viena, el 14 de julio de 2015. La República Dominicana e Irán establecieron relaciones diplomáticas en octubre de 1958.