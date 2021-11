Sin dictaduras ni intromisión

Tomás Aquino Méndez

En Haití, hace unos cinco meses, asesinaron al presidente, máxima autoridad de la nación. Eso mantiene inestable ese país. La comunidad internacional parece no estar enterada de esa realidad. En Nicaragua, en l979 el pueblo en armas sacó del poder al régimen dictador de Anastasio Somoza, gobierno que contaba con el respaldo de naciones “democráticas” y poderosas. Al sacar a los Somoza, se instaló una Junta de Gobierno de Reconstrucción, que organizó las primeras elecciones en 1984, las cuales fueron ganadas por los sandinistas, contra quienes se formaron bandas denominadas CONTRAS que le hicieron la vida imposible. Así gobernaron cuatro años. En 1990 Nicaragua volvió a las urnas. Participaron todos los sectores y Violeta Chamorro ganó esas elecciones. Cinco años después Nicaragua decidió en las urnas que el sandinismo regresara al gobierno por voto popular y con la oposición de las grandes potencias. Desde entonces el pueblo nicaragüense ha ido a las urnas cada cinco años dando su voto mayoritario al sandinismo. Es seguro que cuando se cansen de ellos, volverán a sacarlos. Las últimas elecciones han sido cuestionadas por algunos países que alegan hubo “fraude”. Esos mismos países, nada dijeron cuando Donald Trump denunció que hubo fraude en las elecciones ganadas por Biden en EEUU. No apoyamos ningún régimen dictador, pero tampoco respaldamos las intromisiones. Si un pueblo vota por un partido debe respetarse ese derecho. Se alega inestabilidad e irrespeto a la vida en Nicaragua. Acaso no hay inestabilidad e irrespeto a la vida en Haití? Pero no vemos declaraciones altisonantes ni acciones que lleven paz y estabilidad a la empobrecida población haitiana. La posición Dominicana frente a las elecciones de Nicaragua la creo inoportuna e innecesaria. Hay que respetar los gobiernos que escogen los pueblos, aunque no compartamos su ideología. Sin intromisión ni dictaduras.