OEA ignora crisis Haití

Vinicio A. Castillo Semán

La OEA acaba de concluir su Asamblea General Anual ignorando en sus resoluciones finales la grave crisis de Haití y su repercusión migratoria regional que ha afectado a varios países suramericanos, centroamericanos, de Estados Unidos y fundamentalmente a RD.

Ya antes de la Asamblea General de la OEA, Estados Unidos había fijado su posición de que no intervendrá en Haití para restablecer el orden y la seguridad interna, ya que esto es responsabilidad exclusiva de los haitianos.

Así las cosas, los dominicanos tenemos ya que tener bien claro que debemos defender nuestra frontera y aplicar nuestras leyes migratorias con rigurosidad, sin hacernos muchas ilusiones de que la Comunidad Internacional vaya a ayudar a Haití en Haití.

Cada país actúa en función en sus propios intereses. Nos toca a los dominicanos defender esta nación. Para defendernos no tenemos que abusar de nadie ni violarle derechos a nadie. Simplemente aplicar la ley.

Las acciones que lleva a cabo la Dirección General de Migración en los últimos días deben ser respaldadas por el pueblo dominicano. Una campaña mediática ha querido plantear a la opinión pública que está prohibida la repatriación de ilegales embarazadas haitianas. Se pretende plantear con esto el absurdo jurídico de que estar embarazada es un salvoconducto para permanecer en RD, violando sus leyes migratorias.

La Ley de Migración no hace distinción sobre los ciudadanos extranjeros que estén ilegales en RD. Aceptar ese absurdo sería enviar un nefasto mensaje a todas las mujeres de Haití para que crucen y permanezcan aquí, con la única condición de que estén embarazadas.

No me cabe duda que en los próximos días vendrán presiones desde el extranjero sobre el Pte. Abinader. Se intentará presionar para que RD no deporte ilegales y se intentará torpedear la construcción Muro fronterizo.

Los dominicanos debemos estar muy unidos y dispuestos a apoyar al Pte. Abinader frente a las presiones que recibirá. La unidad nacional en este tema es crucial para la supervivencia de nuestra nación.

La indiferencia total de OEA es una muestra ominosa de que se nos quiere “tirar el muerto” a nosotros en RD, como dice popularmente el pueblo. Nos toca enviarle a esa misma Comunidad Internacional que no quiere ayudar a Haití en Haití, una señal fuerte y clara: Repatriación y Muro.

En la medida que sepan que RD no se hará cargo de la crisis de Haití, en esa misma medida comprenderán que deberán intervenir allá y que no hay solución a crisis de Haití en República Dominicana.