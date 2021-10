Iglesia y universidades

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

La primera universidad de América está en Santo Domingo: la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue fundada por la Iglesia en 1538 un 28 de octubre y estamos celebrando su fiesta aniversario. La otra primera Universidad Católica es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquella pública, esta privada. Hoy la Iglesia tiene prácticamente una universidad en cada diócesis.

La presencia de la Iglesia no solamente está en sus obras de bien como Caritas, sino en las escuelas, así como en la educación en general. Nosotros hemos de decir: Esas son las obras buenas. Jesús tuvo doce apóstoles y uno fue un ladrón y un traidor. También en la Iglesia aparecen personas así, pero hay once que están en pie. Son las once obras de la Iglesia, mientras solamente hay un Judas, un traidor, un ladrón, todo lo que se quiera. Ese es el que hace noticia. Yo quiero hacer noticia hoy de las obras en las universidades que la Iglesia ha tenido solamente en este país, sin hablar de lo que pasa en otros países.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.