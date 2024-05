Los mejores pagados (y 2)

Termino hoy la mirada a los mejores pagados en Grandes Ligas en 2024, enfrentándolos con su rendimiento del primer mes…A ver cómo van las cosas.. Ayer vimos los primeros 7.

8.- Gerrit Cole, estelar lanzador de los Yanquis.Tiene pacto de 9 años por US$324 millones, y esta temporada ganará US$36 millones. Tiene problemas en el codo, no ha tirado una y dicen que pudiera volver en dos meses… (Si no se aparecen con que habrá que operarlo y perderá todo el año, lo cual no es raro. Así están los pitchers ).

9.-Corey Seager, short de Texas Rangers, es uno de los bates más estables y también en su juego redondo. Su contrato es de 10 años por US$325 millones, y su salario 2024 está en 35. millones. Batea .236, con 2 jonrones y 8 empujadas, todo muy pobre.

10.- Patrick Corbin, lanzador zurdo de los Nacionales de Washington. Firmó contrato de 6 años por US$140 millones, y ahora ganará 34.5 millones. Su marca está en 0-3 y 3.68 en seis aperturas, y en general ha sido un fracaso.

11.- Carlos Correa, el boricua de Minnesota parecía que se colaba hacia la cima de las megaestrellas, pero no es así. Los Mellizos le dieron pacto de 6 años por US$200 millones, y este año gana 33.3 millones. Su producción está en .267-1-5, muy de bajo. También se lesiona mucho.

12.- Stephen Strasburg, lanzador derecho, firmó también con los Nacionales de Washington por 9 años y US$275 millones (2018-2026). Sin embargo, las lesiones no lo han dejado lanzar, y hace poco anunció su retiro del beisbol. Se desconoce cómo manejarán las cifras de sus tres ´ultimos 3 años restntes, por más de 100 millones.Su salario de esta campaña sería deUS$32.8 millones.

13.-Nolan Arenado, antesalsita de San Luis, gana 32.6 millones y batea .272-1-13 en un comienzo lento. Tiene pacto de 9 años y 275 millones.

14.-Francisco Lindor, boricua short stop de los Mets. Ganará 32.6 millones en un contrato de 10 años por US$341 millones (dicen los chismosos que él exigió 1 millon más que los 340 millones de Fernando Tatis Jr.). Este año, batea .197-5-11.

15.- Blake Snell, el zurdo firmó con los Gigantes de San Francisco por un año y US$32 millones luego de fracasar en busca de un contrato largo en la agencia libre. Está lesionado y tiene 0-3 y 11.57 de efectividad, tremendo fiasco.

OTROS CASOS DE NOTABLES.

.- Juan Soto: Tiene pacto de un año por US$31 millones con los Yanquis y al final de temporada se va a la agencia libre. Su rendimiento está por encima de la media, con .325, 8 jonrones, 25 empujadas, OBP de .439

.- Ronald Acuña Jr: de los Bravos de Atlanta, tiene contrato de largo plazo por 8 años y US$100 millones, y dicen que el equipo lo engañó pues compró su futuro. Sin embargo, Acuña jr., mostró su gran clase el año pasado cuando ganó el MVP con .337-41-106 y 73 robos de bases. Su pacto corre hasta el 2026. Ahora va flojo con .252-1-7 y 13 robos.

.- Fernando Tatis Jr. batea para .233, con 6 jonrones, 17 impulsadas… Su contrato es de 14 años por US$340 millones, hasta el 2034.. Su salario del 2024 es de 11.7 millones.

Vladimir Guerrero jr: Juega en contrato de un año por 19.9 millones de dólares, y su producción ofensiva está en ..231-3-11, muy por debajo. Toronto se ha negado a extenderle contrato largo.

Manny Machado: de San Diego, tiene una extensión de 11 años por 350 millones, hasta el 2033. Este año batea .250-4-16 y ganará 17 millones.

Rafael Devers: de Boston,batea .284-3-8, también con inicio lento. Ganará 29.5 millones esta temporada, y su pacto es de 10 años por US$313 millon.

Conclusión: el deporte profesional paga tanto dinero, y en el mundo hay tanta hambre, que no hay forma de calibrar bien estos asuntos. Pero, el deporte hace tiempo entró al show business, y allí los protagonistas ganan muchísimo dinero (el canto popular y el cine, en especial). En el cine,por un disparate de película hecha en computadora a un actor le pagan 30 millones de dólares.

PELA: Los Orioles le ganaron 3 de 4 a los Yanquis de Nueva York, y le envían un mensaje a largo plazo.. Juan Soto batea gane o pierda el equipo. El martes perdieron y pegó su 8vo. jonrón, ayer perdieron y dio triple y hit. Es un fenómeno imparable.

