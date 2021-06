¿Policías o boxeadores?

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Mientras agentes policiales se enfrentan “a los puños” a los ciudadanos para someterlos a la obediencia, seguimos esperando los prometidos cambios en la Policía Nacional. Vamos de gobierno en gobierno, de promesa en promesa y la población sigue sin confiar en la institución. La mayoría de los ciudadanos la ve con temor, en vez de acompañante y protectora. Los cambios estructurales prometidos por cada gobierno que asume el poder, no acaban de llegar. Sustituir la denominación de JEFE por la de DIRECTOR, no significa transformar una entidad. Desde la oposición, los políticos que aspiran al poder prometen garantizar la seguridad ciudadana y para eso afirman cambiarán y apoyarán la policía. Como ciudadano, quiero sentirme protegido y respetado cuando una patrulla me detiene. Es muy negativo ver cómo algunos agentes convierten en RING de boxeo, cualquier calle, avenida, patio o centro de diversión. Quiero una policía que sepa usar técnicas de persuasión para detener a una persona, en vez de la macana o el revolver. Claro, habrá momentos en que esto pudiera ser necesario, pero, como sucede en otros países, debe ser la excepción. Lo he dicho en otras ocasiones, para esto hay que olvidarse de la policía creada por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en l937. Esa fue para reprimir, maltratar y encerrar al ciudadano. La policía de hoy debe ser distinta, solidaria, de acompañamiento al dominicano. La designación de una mujer como vocero de la institución es una decisión acertada. Es un paso hacia la igualdad entre hombre y mujer en esa institución, pero…no es suficiente. La fiebre no está en la sabana. El interior de la policía tiene que cambiar. Los futuros agentes, entrenados en la academia de Hatillo, tienen que recibir una orientación distinta, donde el respeto al ciudadano sea lo primordial. Saludamos la designación de Ana Jiménez en la vocería de la policía pero… falta un cambio radical en el interior de la institución.