Gregorio Pernía y su esposa esperan a su tercer hijo: "No fue planeado ni imaginado"

El actor Gregorio Pernía y su esposa anunciaron que se convertirán en padres por tercera vez después de tener a sus hijos Luna, de 17 años, y Valentino, de 12.

La modelo Erika Rodríguez Pernía, de 40 años, confesó que dejó los métodos anticonceptivos al ser diagnosticada con infertilidad secundaria, que le dificultaría volver a concebir.

"Lloré, tuve miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado", expresó Rodríguez.

"Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada. Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso; queríamos compartir con ustedes que también son nuestra familia. Los amamos", añadió.

Al inicio de la publicación de Instagram, la pareja contó que recibió con sorpresa la noticia, ya que darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia no estaba en sus planes.

"Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer. Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma", afirmó.