Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

El mes de mayo en todo el continente, en el mundo entero, está dedicado a las madres.

El Día de las Madres cada país lo ce­lebra un día diferente, normalmente un domingo, un segundo domingo, tercer domin­go, último domingo. De todas maneras, en mayo, que es el Mes de las Flores, el Mes de la Primavera, el mes donde todo es flor, se bendice. La madre es una flor. Felicidades a las madres del mundo, feli­cidades.

¿Qué nos dan las madres? Vale la pena hacer una reflexión: ternura, amor, cariño, dedicación, cuidado, etc. ¿Se podrá encontrar una madre? En la Biblia encontramos la frase: “Si tu madre te abandona yo no te abandonaré” dice Dios. Dios se pone sobre la madre. Dios no te abandona. Una madre no abandona a su hijo. Podemos encontrar algunas madres que lo hagan, pero decimos que eso es un aborto de la naturaleza y los hijos que son abandonados por sus madres tienen que tra­bajar porque les falta la ternura, el cariño y eso es necesario. No se olvidan los hijos de ayudarse en ese sentido. Felicidades a las madres del mundo por la ternura, por el apoyo que dan a través del tiempo a todos los seres humanos. Sin las madres el mundo no sería lo que debe ser.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos