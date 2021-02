¿Tribulación?: Más ciencia

Manuel Fermín

El escritor israelí Yuval N. Harari ha señalado: “En los últimos años, políticos irresponsables han socavado deliberadamente la confianza en la ciencia y en la cooperación internacional.”

No los citaba por sus nombres, pero no es difícil de identificarlos, y agregar que estos no nos traen a las discusiones entre fe y razón, y tampoco que argumenten un cuestionamiento de la fe, sencillamente, no.

Así pues, tras haber la pandemia y trazado el sombrío económico del mundo, en la que se identifican las alteraciones a todos los niveles de las actividades productivas y hace que en todos los países “los más fuertes reaccionen” pensando más en lo económico y financiero que en la salud misma de las poblaciones.

Temen la quiebra, el desplome económico, e incluso esa misma conducta la asumen con el cambio climático: ¡lo niegan! porque los acuerdos someten a limitaciones en el nivel de contaminación y/o concentración de los daños infringidos al medio ambiente. Claro, también en tiempos de tribulaciones surgen vacilaciones con la fe: en Seúl, Corea, un feligrés decía: “Me entristece mucho que un lugar de oración y consuelo se haya convertido en un lugar de miedo”.

Todas las confesiones (abrahámicas, budistas, hinduistafilosóficas, etc.) han suspendido sus actos por temor al contagio. No hay dudas que se debilita la fe y pienso que cuando la Peste Negra azotó el mundo de la época y a la Europa cristiana más, entonces hubo un resurgimiento de la ciencia a pesar de tantas pócimas y ruegos milagrosos en esa Edad Media cargada de miedo al castigo de Dios.

Sin embargo, “Dios no castiga, Él premia”. Así que ese castigo inducido no existe, y lo que sí le ha dado Dios al hombre, y somos suficientemente conscientes, es buscar el objetivo básico de “conocer el conocimiento”, la concepción materialista de la realidad que se origina en los hombres de ciencia y por ello aparecieron los Nicolás Copérnico, Kepler, Galileo, Giordano Bruno, Descartes, Leibniz, Torriceli, Pascal, Boyle, Hooke, entre otros, 19 de diciembre de 2020 finalmente Isaac Newton.

Pero también las grandes conmociones sociales, políticas y económicas que dejan las guerras (guerra de los 30 años (Wesfalia); la de los 100 años; Primera y Segunda Guerras Mundiales) le siguen consecuencias científicas en abundancia: la obtención de la vacuna en tiempo breve es el mejor ejemplo; el siglo 20 fue una explosión de avances científicos.

Realmente, ¿cuál es el motivo de las grandes economías en su escepticismo?: mantener o perder el hegemonismo geopolítico y comercial.