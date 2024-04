La Altagracia, la tercera provincia con más muertes por accidentes de tránsito

La provincia La Altagracia, ubicada al este del país, ocupa desde enero de este año el puesto número tres en muertes por accidentes de tránsito del país.

Así lo detalló Denis Leonardo Guerrero, fiscal de tránsito en esta demarcación, quien sostuvo que para mermar las estadísticas en fallecimientos el departamento de tránsito de la Fiscalía de este demarcación ha creado la campaña denominada “Para que no te cuenten”, y así crear conciencia en la población.

Guerrero dijo que en su mayoría los decesos en siniestros viales ocurridos en esta provincia involucran motocicletas y vehículos del transporte público.

Consideró que se debería incluirse la materia de educación vial en las escuelas, pero más que eso debe existir un régimen de consecuencia o castigo duro para aquel que cometa imprudencia al conducir

El fiscal propone que se haga una modificación a esta ley de Tránsito 63-17 para endurecer un poco más las penas que contiene, y entiende que el grado de la pena debe depender de la circunstancias de hechos.

“Como provincia lo que queremos es disminuir la cifra de fallecimientos por accidentes de tránsito porque en vez de disminuir se está aumentando”, señaló.

“Con la campaña buscamos prevenir los siniestros viales y educar un poco a la población sobre materia de tránsito”, indicó Guerrero.

Sobre la campaña​

Detalló que existe una preocupación en la fiscalía de La Altagracia la cual dirije la magistrada Claudia Lorena Garrido por la alta cantidad de accidente de tránsito en la demarcación, es por esta razón que hemos tomado esta iniciativa de un proyecto preventivo y educativo.

Además busca orientar a la población, y para que no formen parte de la lista de detenidos o fallecidos por accidentes de tránsito deben respetar las disposiciones que figuran en la ley de tránsito y convertirlas en reglas de vida.

Dijo que en la campaña se recomienda siempre utilizar el cinturón de seguridad, no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, no conducir con sueño o cansado, respetar las señales de tránsito, y límites de velocidad, no usar el celular mientras se conduzca.