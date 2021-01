Los niños...¿a las aulas?

Tomás Aquino Méndez

En los últimos siete dias los bo­letines emitidos por Salud Pú­blica, indican una ascenden­te lineae casos covid. El virus está presentando una ALTA circulación en suelo dominicano. Las auto­ridades han reforzado medidas de control al movimiento de personas en calles y ne­gocios para evitar nuevos casos. En Cana­dá, Alemania, Italia, Suecia, España y otras naciones se ha dispuesto cierre de negocios y restricción a las actividades multitudina­rias. Todo porque el covid19 aún es una amenaza. Pero, ¡¡oh sorpresa!!, aquí, al pa­recer, estamos retornando a la normalidad.

Lo digo porque la representante de Unicef está abogando por el retorno presencial de los niños a la escuela “lo antes posible”. Ro­sa Elcarte, ciudadana española, cree que “lo ideal es que los niños regresen a las aulas de manera presencial lo antes posible”. Para justificarse pide, antes de abrir el aula REVI­SARLA E HIGIENIZARLA. Pero en España, la vocera de la Asociación de Maestros, Gri­chelle Toledo, aseguró esta semana que, en ese país, aún no están dadas las condiciones para reiniciar clases presenciales.

El gobernador Pedro Pierluisi, dijo que los españoles podrian volver a las aulas en mar­zo “sujeto a la curva de contagios”. Yo me inscribo entre los que cree que la educación presencial es importante y el contacto entre niños, también, pero no creo que el país es­té listo aún. Cada dia son más los casos. Por eso, la ADP descarta volver a las aulas toda­via. Creo que en eso, no debemos escuchar la propuesta de Unicef. Esperemos un po­co más.