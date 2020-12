Tu Solicitud, Tu Visa, Tu Responsabilidad es una campaña de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Su propósito principal es educar y concientizar al público sobre la manera correcta y legal de obtener visas de residencia y visas de paseo.

No se deje engañar. Solicitar una visa para los Estados Unidos puede parecer complicado y difícil, pero en nuestra página lo detallamos paso a paso de manera que usted no necesite asesoría. Evite usar páginas web que aparentan ser de la Embajada, use solo los enlaces que se encuentran en la página web oficial de la Embajada, do.usembassy.gov/es/ .

Si usted es testigo o tiene conocimiento de fraude de visas o pasaportes avísenos por correo fraude@state.gov o al teléfono: 809-368- 7163.