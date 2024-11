Un reconocimiento que celebra el compromiso con nuestro trabajo

El 19 de noviembre de 2024 será siempre una fecha especial en mi vida. En la VI Edición Especial del Premio Nacional a la Crónica Social, organizada por la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales, institución que me honra pertenecer desde su fundación, fui reconocida por mi trayectoria profesional como pionera y fundadora de la crónica social en República Dominicana.

Desde el majestuoso Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, rodeada de colegas, autoridades, personalidades influyentes y mi familia, recibí este reconocimiento con profundo agradecimiento. Este galardón es un reflejo de años de esfuerzo en el periodismo y un recordatorio de lo que significa abrir caminos y construir espacios en una industria en constante evolución.

Mi recorrido comenzó hace más de dos décadas, en la producción televisiva. Fue allí donde descubrí el poder de las historias y la responsabilidad de narrarlas con respeto. Este camino me llevó a incursionar en las noticias sociales, programas de opinión, relaciones públicas, la dirección de departamentos de comunicación y, más recientemente, al mundo de los podcasts. Cada etapa ha sido una oportunidad para crecer y aportar desde diferentes perspectivas.

Este logro no sería posible sin las personas que creyeron en mí y me permitieron crecer profesionalmente. Cada jefe, colega, mentor y equipo con el que he trabajado ha sido una pieza fundamental en mi carrera. A todos ellos, y a mi familia cuyo amor y apoyo siempre han sido mi motor, les dedico este reconocimiento.

Ser distinguida en la categoría de “pioneros fundadores” tiene un significado profundo. Más allá del orgullo personal, esta distinción subraya el valor de la crónica social como un reflejo de nuestra cultura y nuestros valores, y como un puente que conecta a las personas con el firme propósito de ayudar y contribuir al bienestar de la sociedad a través del trabajo altruista.

Hoy reafirmo mi compromiso como periodista. Este reconocimiento es un estímulo para seguir innovando y compartiendo historias que inspiren y enriquezcan nuestra sociedad. Mi agradecimiento a la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales por crear este espacio de celebración. Este premio no es solo mío, pertenece también a todos los que creen en el poder transformador del periodismo.

Mi gratitud será siempre eterna a los medios de comunicación que me abrieron sus puertas y confiaron en mi talento. Desde mis primeros pasos en la televisión hasta los desafíos en las salas de redacción y la dirección de departamentos de comunicación, cada experiencia ha sido un pilar fundamental en mi desarrollo profesional. A todos ellos, muchas gracias por ser parte de mi camino y por apostar al periodismo comprometido, ético y transformador.

¡Muchas gracias! Una vez confirmo que el verdadero éxito radica en la pasión y el amor con los que hacemos nuestro trabajo y nos disfrutamos el camino.

¡Con Dios!