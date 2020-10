Muestras de cariño

Tomás Aquino Méndez

EEstoy confundido. No sé si aplaudir tanto cariño y defensa en favor de los empleados o ponerme en alerta por toda esa muestra de interés por ese sector. Me refiero al tema de los Fondos de Pensiones y la situación que vivimos los trabajadores. Con más de 173 mil millones de pesos acumulados y “A NUESTRA DISPOSICION”, en momentos de tantas precariedades, no podemos disponer NI DE UN CENTAVO. Entiendo que, si tenemos un fondo de ahorro en un banco, en una cooperativa o en una AFP, QUE ES EL CASO, estos recursos deberían servir para resolver una dificultad urgente.

Alegan NUESTROS DEFENSORES, que esos recursos deben seguir bajo su control y acumulando cada vez más intereses, porque solo así los empleados “tendrán una pensión digna”, aunque se ignora cuándo, si será en 5, 10 o 20 años o quizás nunca llegue ese momento. Porque ¿saben esos defensores de los trabajadores cuantos años vamos a durar los que hasta ahora tenemos acumulada una importante suma de dinero? Muchos de nosotros podemos morir mañana, en un año o en 20. El problema es que ahora necesitamos resolver cosas fundamentales como la alimentación y la salud. De nada le sirve a un trabajador que se le diga que posee una cuenta con miles de pesos acumulados para su pensión, pero no lo puede usar cuando lo necesita. Dice un refrán popular que, hay amores que matan. Al parecer, ese es el amor que le tienen los que manejan los fondos de pensiones a los trabajadores. Gran cariño para que sigan ahorrando y ellos dándose la buena vida, con salarios de, hasta un millón de pesos, mientras en cuarentena y fuera de ella, los trabajadores vivimos todo tipo de penurias y nos morimos lentamente.