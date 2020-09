¿Una junta independiente?

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

La Junta Central Electoral tiene múltiples funciones. Llevar el registro electoral y organizar las elecciones cada 4 años son dos de sus mayores compromisos. Estamos en el período de renovar ese organismo. Se deben sustituir o ratificar sus integrantes. Se han levantado voces opinando sobre quiénes deben ser parte de esta. Algunos, incluidos líderes políticos, han hablado de escoger personas "INDEPENDIENTES" de los partidos políticos ¿Y si no pertenecen a los partidos, a que sector deben responder los miembros de la junta? El compromiso fundamental de la JCE es organizar elecciones transparentes y ordenadas para elegir a quienes deben dirigir el país. Quienes llegan a la presidencia y al congreso son políticos votados por los ciudadanos. Entonces, deben ser políticos los que con la mayor seriedad y compromiso organicen los procesos donde se elijan. Juntas encabezadas por políticos reconocidos como Cesar Estrella Sadhala, Salvador Ramos, Roberto Rosario, por citar algunos, han dado ejemplo al dirigir procesos electorales. Como políticos saben que no pueden jugar con el pueblo desde ese organismo. Un festival de gastronomía debe tener como jurado a los mejores cocineros. Un proceso electoral debe tener de frente a quienes han sabido lidiar con la política. Crean confusión los líderes políticos que piden "independencia" en la junta. Independientes de partidos y dependientes de quien ¿de empresarios, de iglesias, de medios de comunicación o de poderes externos? Claro, fanáticos políticos no deben dirigir la junta, pero nombres ligados a la política, sensatos, capaces y honestos tenemos en el país. Ignoro si Eddy Olivares, que ya pasó por la JCE, aceptaría ir ahora a dirigirla, pero creo, sería un buen candidato ¿O acaso puede alguien cuestionar el desempeño de Milton Ray Guevara al frente del Tribunal Constitucional, a pesar de sus raíces políticas? Es distinta la conformación de la Cámara de Cuentas o la Suprema Corte de Justicia, ahí debe haber una desvinculación total de la política. Dejemos las falsedades. Zapatero a su zapato. Esa tal independencia es un sofisma.