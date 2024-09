BMCargo celebra la onceava edición de su torneo de golf

La empresa BMCargo celebró con éxito rotundo la décima primera edición de su torneo de golf invitacional con tres días llenos de sorpresas, espectaculares fiestas, presentaciones artísticas, y emocionantes rifas y premios, teniendo como escenario el campo de golf Punta Espada, en Cap Cana.

Las palabras centrales del cierre del torneo estuvieron a cargo de Ramsés Atallah, presidente de BMCargo, quien mediante un emotivo video agradeció a todos patrocinadores, jugadores, clientes, colaboradores y al staff de trabajo del torneo por su apoyo y soporte. “Este evento es altruista y en un año de recaudación récord, donaremos RD$6, 223,640.000 a beneficio de las Fundaciones Quiéreme Como Soy, Oír para Vivir, Faces Dominicana y María Laura. Que Dios continúe bendiciendo su obra. Nos vemos en 2025”, expresó

366 jugadores compitieron bajo la modalidad Best Ball Stableford con el 70% del hándicap, y se realizaron premiaciones por día en base al score neto en las categorías A, B, y C por los caballeros, y una división de damas. Los ganadores absolutos del torneo fueron Marcel Olivares y Cesar Rodríguez (Gross), y José Alejandro y José Manuel Aybar (Neto). Ambas parejas se ganan un viaje con todos los gastos pagos a vivir la experiencia The Champs en Portugal.

Durante los tres días de juego los ganadores fueron premiados en el Hospitality Tent, una estructura en la que simultáneamente corrían las actividades de damas que incluyeron masters clases, seminarios, y un market place abierto a las acompañantes.

La cartelera de celebración y amenidades incluyó dos extraordinarios conciertos: en Playa Juanillo, la participación de Rosario Flores, y el cierre de lujo realizado en The Legend Arena del Dorado Park, con Juan Luis Guerra y 440.

