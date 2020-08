Cambio de mando

Ricky Noboa

Las expectativas crecen en torno al cambio del poder político por las nuevas auto­ridades.

En nuestra humilde convic­ción, pensamos que el mejor instrumento de cambio es la transparencia de las funcio­nes públicas, porque con ella se producen los verdaderos cambios que surgen del pro­pio ejemplo de sus ejecutorias.

Ser justos para juzgar a los hombres que po­seen honores es parte de esa transparencia li­berada de resentimientos que no traspasen la frontera de la retaliación, ya que no todos tie­nen la condición del político que levanta la es­pada contra el enemigo que resiste, y al some­terlo es capaz de cambiar la crueldad por la piedad, que no es más que hacer justicia con independencia de intereses políticos, median­te la creación diáfana de un Ministerio Público independiente. La responsabilidad de todos frente a la Pandemia es evitar que el año es­colar se pierda en medio de la crisis sanitaria, porque sería catastrófico para lo que significa la educación de nuestros niños y adolescentes, en la búsqueda de un verdadero cambio.

La gran expectativa es la equidad en oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.