Luis Encarnación Pimentel

Aunque el fin la crisis viral que padecemos no esté al doblar la esquina, y que vaya para lar­go, hay que poner la mente en que aquí habrá elecciones generales el 5 de julio próximo, como está pautado. Apostar a otra cosa, bajo excusas o argumentos hijos de un mercantilismo político-legal irresponsable, sería una for­ma alegre de poner en riesgo la paz social y el orden institucional.

A tono con un ejemplo que teníamos pensado para estas líneas, el compuebla­no y ex jefe de la Suprema Corte de Justi­cia Jorge Subero Isa, escribió que:” Si so­mos capaces de hacer filas en los bancos y aglomerarnos en los supermercados, y hacer tertulias en cualquier lugar, pues, adoptándose las medidas sanitarias de lugar para que en julio se celebren elec­ciones. ¡Su no celebración hará más da­ño al país que el COVID-19!”. Ante suge­rencias de algunos que quisieran que sus jugosas ”asesorías” legales(¿) continua­ran, alienta que la JCE – que se reencau­sa y recompone su imagen- garantizó por vías de los doctores Julio Cesar Castaños y Roberto Saladín que el 16 de agosto, fecha en que la Constitución establece un cambio de mando, “no habrá vacío de po­der”, porque la institución responsable trabaja para montar unas elecciones en las que se aplicará un protocolo sanitario que garantice la salud de los votantes y del personal que laborará los colegios.

Además de las medidas elementales de hi­gienización de los locales y de garantizar las distancias entre los concurrentes al evento para evitar contagio, de seguro que también se pensaría en un horario especial para elec­tores de más de 60 años de edad, para emba­razadas y personas con discapacidad.

Los que piensan un poco en el fortale­cimiento institucional del país, estarán de acuerdo en que la democracia debe ser pre­servada y que el 5 y el 26 de julio, de irse a una segunda ronda, es una magnífica oportu­nidad para cumplir con ese gran reto. A mu­chos, la falta de memoria les hace olvidar las lecciones de la historia, como la de Horacio y la de abril del 65, por ejemplo. Y, en esa línea de olvidos, puede que alguien piense que el pueblo, asustado por coronavirus, no reaccio­naria a un eventual desatino. Pero ojo, apres­tos equivocados bien pudieran advertir a la sociedad y despertar “indignados”, más allá de la Plaza de las Banderas.

Ante los males del continuismo – y las secuelas del modernismo - caben las pala­bras del sesudo exguerrillero y expresiden­te uruguayo don Pepe Mujica de que “en las sociedades modernas no se discute: el ór­gano más sensible del ser humano no es el corazón, es el bolsillo” (¿).