No hay marcha atrás

Tomás Aquino Méndez

Cuando el presidente Danilo Medina dejó iniciado el Proyecto Múltiple de la Presa de Monte Grande, en febrero del 2014, las dudas de los hombres y mujeres de la región no fueron despejadas. Habían sido muchos los anuncios, promesas y picazos que se dieron antes de esa fecha. Pero, desde entonces, el presidente Medina; el director del INDHRI, Olgo Fernández; y muchos OJOS de ciudadanos del Suroeste, han estado muy pendientes de los trabajos. Se han presentado dificultades, como toda obra en proceso, pero ésta no se ha detenido. Cuando dijo que Monte Grande sería entregado en los primeros meses del 2020, la fecha parecía lejana. Las dudas persistían. La semana pasada, en un trabajo periodístico de Benny Rodríguez en este diario, responsables del proyecto aseguraban que: “No hay inconvenientes con los trabajos y se avanza a buen ritmo para entregarla a tiempo”. Esa afirmación devolvió la tranquilidad a los residentes en la región, debido a que, al hablar de un avance del 50%, se pensó que el tiempo que resta no sería suficiente para completarla. Para RECONFIRMAR que nadie detiene a Monte Grande, me aseguran que este martes el presidente Medina estará abriendo los túneles del proyecto, aspecto clave en la estructura de este tipo de obras. Eso evidencia que SI será entregada el año próximo. No tengo dudas: Monte Grande será puesta en manos de los suroestanos por Danilo Medina.