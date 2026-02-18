Unibe realiza gala benéfica

La Universidad Iberoamericana (Unibe) celebró la primera edición de la Gala Benéfica Forjando Legados, una iniciativa impulsada por su Círculo de Egresados (CEU) y el fideicomiso filantrópico Friends Raising Unibe, con el propósito de recaudar fondos para fortalecer los programas de becas de la universidad.

En su discurso, la rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent, destacó que esta gala abre nuevas formas de encuentro, sinergia y proyección institucional. Asimismo, subrayó el objetivo principal del evento: ampliar el acceso a la educación superior, y agradeció a los asistentes por su contribución para hacerlo posible.

“Esta noche nos convoca un propósito muy concreto: crear oportunidades reales para jóvenes con talento. Les agradezco sinceramente su solidaridad y su confianza en el poder de la educación para transformar vidas”, expresó.

La Gala “Forjando Legados” simboliza la conexión entre el legado construido por generaciones de egresados, su papel como agentes de transformación, y el futuro que hoy se abre para nuevos estudiantes gracias al respaldo solidario de la comunidad universitaria.

