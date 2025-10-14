Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La prensa de las Américas se congrega en República Dominicana

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Miami, Estados Unidos

Punta Cana, República Dominicana, comienza a recibir a las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a los invitados especiales que participarán en la 81ª Asamblea General, del 16 al 19 de octubre. 

El encuentro marcará el inicio de cuatro jornadas de debate, reflexión y propuestas sobre el futuro del periodismo en las Américas.

El encuentro reunirá a editores, periodistas y ejecutivos de medios de todo el continente para reflexionar sobre los grandes desafíos del periodismo contemporáneo, con especial atención a la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.

La ceremonia inaugural, el jueves 16 por la tarde, contará con la participación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y de la secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, junto al presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.

El evento tendrá lugar en el hotel The Westin Punta Cana Resort & Club, sede oficial de la Asamblea. El programa oficial está disponible en este enlace.

Durante cuatro días se presentarán y discutirán los informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países de la región, junto con paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.

Como es tradición, la Asamblea culminará con la entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística 2025 y los reconocimientos institucionales:

• Gran Premio Chapultepec: Fundación Thomson Reuters.

• Gran Premio a la Libertad de Prensa: Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias.

• Gran Amigo de la Prensa: Redacciones5G.

• Ejecutivo del Año: René Picado Cozza, presidente de Teletica, Costa Rica.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1,300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

