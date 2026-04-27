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Las Sociales

Semana de la Geografía

Una jornada educativa sobre la transición energética

Plan Lea

  • El viceministro de Energía y Minas, Ricardo Guerrero, explicó cómo el desarrollo energético impacta al país y por qué es necesario avanzar hacia modelos más sostenibles.
Jeanette Chaljub, Rosario Vásquez,Ricardo Guerrero,Patricia Hernández y Franklin Minyety.

Jeanette Chaljub, Rosario Vásquez,Ricardo Guerrero,Patricia Hernández y Franklin Minyety.alexander mora/ld.

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Rosy Santana FelizSanto Domingo,RD.

Con el interés de reafirmar su mensaje sobre la importancia de cuidar el planeta, el programa Prensa escuela Listín en la Educación Actualizada (Plan LEA) realizó la XIV edición de la Feria de la Semana de la Geografía, un espacio que reúne a estudiantes, docentes e instituciones en torno a la educación ambiental.

En el museo de Historia y Geografía, Rosario Vásquez, directora de Plan LEA, recordó que la educación es clave para entender los retos del presente, especialmente los relacionados con la transición energética. A seguidas, Patricia Hernández, directora Comercial de los medios impresos y digitales de Grupo de Corripio, motivó a los estudiantes a asumir la educación y el cuidado del medio ambiente como parte de su día a día, recordándoles que cada acción cuenta.

Karina Feliz, Yvonne Arias y Cristóbal (Johanna) Martínez.

Karina Feliz, Yvonne Arias y Cristóbal (Johanna) Martínez.ALEXANDER MORA/LD

José Alberto Sepúlveda, Estheicy Almonte, Ana Lantigua y Nadia Hernández.

José Alberto Sepúlveda, Estheicy Almonte, Ana Lantigua y Nadia Hernández.Alexander Mora/LD

Cristian Rosario, Manuel Taveras, Omar de la Cruz y Sebastián Rodríguez.

Cristian Rosario, Manuel Taveras, Omar de la Cruz y Sebastián Rodríguez.Alexander Mora/LD

Ángel Salvador Sención, Casilda Margarita Carpio, Génesis Fuentes y Edgar Ceballos.

Ángel Salvador Sención, Casilda Margarita Carpio, Génesis Fuentes y Edgar Ceballos.Alexander Mora/LD

Leticia Ramírez, Darlin Novas y Maley Victoria.

Leticia Ramírez, Darlin Novas y Maley Victoria.Alexander Mora/LD

Simel Marit De los Santos y Camilia Pinales.

Simel Marit De los Santos y Camilia Pinales.Alexander Mora/LD

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