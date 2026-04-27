Semana de la Geografía
Una jornada educativa sobre la transición energética
Plan Lea
- El viceministro de Energía y Minas, Ricardo Guerrero, explicó cómo el desarrollo energético impacta al país y por qué es necesario avanzar hacia modelos más sostenibles.
Con el interés de reafirmar su mensaje sobre la importancia de cuidar el planeta, el programa Prensa escuela Listín en la Educación Actualizada (Plan LEA) realizó la XIV edición de la Feria de la Semana de la Geografía, un espacio que reúne a estudiantes, docentes e instituciones en torno a la educación ambiental.
En el museo de Historia y Geografía, Rosario Vásquez, directora de Plan LEA, recordó que la educación es clave para entender los retos del presente, especialmente los relacionados con la transición energética. A seguidas, Patricia Hernández, directora Comercial de los medios impresos y digitales de Grupo de Corripio, motivó a los estudiantes a asumir la educación y el cuidado del medio ambiente como parte de su día a día, recordándoles que cada acción cuenta.