Una jornada educativa sobre la transición energética

Con el interés de reafirmar su mensaje sobre la importancia de cuidar el planeta, el programa Prensa escuela Listín en la Educación Actualizada (Plan LEA) realizó la XIV edición de la Feria de la Semana de la Geografía, un espacio que reúne a estudiantes, docentes e instituciones en torno a la educación ambiental.

En el museo de Historia y Geografía, Rosario Vásquez, directora de Plan LEA, recordó que la educación es clave para entender los retos del presente, especialmente los relacionados con la transición energética. A seguidas, Patricia Hernández, directora Comercial de los medios impresos y digitales de Grupo de Corripio, motivó a los estudiantes a asumir la educación y el cuidado del medio ambiente como parte de su día a día, recordándoles que cada acción cuenta.

Karina Feliz, Yvonne Arias y Cristóbal (Johanna) Martínez.ALEXANDER MORA/LD

José Alberto Sepúlveda, Estheicy Almonte, Ana Lantigua y Nadia Hernández.Alexander Mora/LD

Cristian Rosario, Manuel Taveras, Omar de la Cruz y Sebastián Rodríguez.Alexander Mora/LD

Ángel Salvador Sención, Casilda Margarita Carpio, Génesis Fuentes y Edgar Ceballos.Alexander Mora/LD

Leticia Ramírez, Darlin Novas y Maley Victoria.Alexander Mora/LD