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Las Sociales

Rizek Cacao y Fundación Propagas

El libro ‘Primeras páginas del nuevo mundo’

Cultura

  • Este primer tomo, de la colección “A la sombra del cacao”, es autoría del arquitecto, investigador e ilustrador Cristian Martínez (Crismar).
Héctor José Rizek Sued, Lilían Carrasco de Cury, Roberto Ángel Salcedo, Cristían Martínez Villanueva, Eduardo Sanz Lovatón, María Teresa Ruiz de Catraín, Mélido Idelfonso Medina e Iván Gatón

Héctor José Rizek Sued, Lilían Carrasco de Cury, Roberto Ángel Salcedo, Cristían Martínez Villanueva, Eduardo Sanz Lovatón, María Teresa Ruiz de Catraín, Mélido Idelfonso Medina e Iván GatónVICTOR RAMIREZ/LD

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Maritza MorilloSANTO DOMINGO

En el auditorio de Casa San Pablo se realizó la presentación del libro ‘Primeras páginas del nuevo mundo’, una obra singular, que refleja el cruce entre la imagen, la historia y la reflexión identitaria.

En palabras de su autor, Cristian Martínez Villanueva, se trata del compendio de una vida de estudios e investigaciones en archivos, bibliotecas y gabinetes europeos, que se comenzó a gestar en Roma, y está dedicada a Alba de Martínez, quien fue su compañera y la chispa que dio vida al proyecto, fallecida antes de verlo concluido.

El acto se inició con la presentación de la escena ritual “Casabí”, interpretada por Nileny Dipton con la participación de Néfer Galaxia. La propuesta escénica recreó el ritual del casabe, alimento ceremonial de los pueblos taínos y símbolo de fertilidad y espiritualidad.

El libro cuenta con el auspicio de Rizek Cacao y Fundación Propagas.

Mariano Sanz y Bethania Guerrero de Rizek.

Mariano Sanz y Bethania Guerrero de Rizek.VICTOR RAMIREZ/LD

Daisy Caba y Carol Félix

Daisy Caba y Carol Félix,VICTOR RAMIREZ/LD

Juan Carlos Rodríguez y Jessica Rodríguez.

Juan Carlos Rodríguez y Jessica Rodríguez.VICTOR RAMIREZ/LD

Joselin de Medina e Idelfonso Medina.

Joselin de Medina e Idelfonso Medina.Cortesia de los anfitriones

Claudia Hermida, Ivonne de Rizek y Gina de Hermida.

Claudia Hermida, Ivonne de Rizek y Gina de Hermida.VICTOR RAMIREZ/LD

Carlos Martínez y Giselle Infante.

Carlos Martínez y Giselle Infante.VICTOR RAMIREZ/LD

La obra propone acercarse a la historia dominicana desde un lenguaje que aúna ilustración e investigación.

La obra propone acercarse a la historia dominicana desde un lenguaje que aúna ilustración e investigación.VICTOR RAMIREZ/LD

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