Cap Cana realiza actividades en la Semana Santa

Cap Cana realizó diferentes actividades con sus residentes y visitantes para conmemorar una Semana Santa marcada por la fe y la tradición, con una agenda de actos litúrgicos celebrados en la Capilla La Sagrada Familia, donde participaron en momentos de recogimiento espiritual propios de esta época.

Durante los días santos, se realizaron el rezo del Santo Rosario, la celebración de la Santa Cena y la adoración al Santísimo, así como los actos correspondientes al Viernes Santo, reafirmando el valor de las tradiciones cristianas dentro de la Ciudad Destino.

La agenda incluyó actividades recreativas como el “Easter Egg Hunt” y el “Night Golf” en el Punta Espada Golf Club, así como un torneo de golf que reunió a aficionados del deporte en un entorno único.

La oferta se extendió también a experiencias gastronómicas y de bienestar en Eden Roc Cap Cana, junto a propuestas de entretenimiento en Los Establos Cap Cana y encuentros sociales en Fishing Lodge Cap Cana, creando un ambiente dinámico durante toda la semana.