El éxito de Powerlab Summit 2026

Powerlab Summit finalizó con éxito su edición 2026, en el Hotel El Embajador, posicionándose como uno de los encuentros más relevantes del año en materia de innovación, liderazgo e inteligencia artificial (IA) en la República Dominicana.

La jornada reunió a voces influyentes del ámbito financiero, tecnológico, estratégico y motivacional, en una jornada diseñada para analizar cómo la IA está transformando los modelos de negocio, la competitividad y el ejercicio del liderazgo en un entorno cada vez más dinámico.

La apertura estuvo a cargo de Gabriela Alba con el Power Talk “El factor humano”, donde enfatizó que, aunque la tecnología redefine procesos, es la mentalidad la que determina la capacidad de liderazgo en tiempos de cambio. Su mensaje dejó claro que la innovación no comienza en las herramientas, sino en la visión estratégica, la conciencia y la adaptabilidad de quienes dirigen.

En el panel Power Finance “El futuro del dinero en la era de la Inteligencia Artificial”, las economistas Laura Camacho y Kimberly García, de Economics Data, analizaron el impacto real de la IA en el ámbito financiero.

Ambas coincidieron en que la inteligencia artificial no sustituye el criterio humano ni “resuelve la vida” por sí sola, sino que actúa como una herramienta estratégica que organiza información, optimiza el análisis de datos y fortalece la toma de decisiones. Subrayaron que su verdadero valor radica en complementar la visión profesional, no en reemplazarla.

En Power Tech-AI: “Cómo la IA cambia las reglas del crecimiento”, se profundizó en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la automatización, el análisis predictivo y la escalabilidad digital. Los panelistas resaltaron que la ventaja competitiva no está únicamente en adoptar tecnología, sino en integrarla de forma estratégica a los modelos de negocio y a la cultura organizacional.

Power Branding: “El poder de las marcas en un mundo de marcas” abordó el desafío de diferenciarse en un mercado saturado de información. Se destacó que la IA potencia la personalización y el uso inteligente de la data; sin embargo, la construcción de marcas sólidas continúa dependiendo del propósito, la narrativa coherente y la conexión auténtica con las audiencias. El consenso fue contundente: las marcas que permanecen no son las que más publican, sino las que más significado generan.

Francisco Lluberes, Alex Acra, Eduardo Sanz Lovatón, Milena Milanova y Francisco Lluberes (Hijo)Fuente externa

Felipe Beltrán y Alex Acra