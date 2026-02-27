“Posesiones Imaginarias”
Arte San Ramón celebra su 50 aniversario
Exposición
- La muestra toma como punto de partida el impresionismo, entendido como una de las grandes rupturas del arte occidental.
Arte San Ramón inauguró la exposición colectiva “Posesiones Imaginarias”, un proyecto expositivo que reúne a 29 artistas residentes en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, México y Estados Unidos, consolidando un diálogo plural entre diversas generaciones y contextos.
La iniciativa es parte de la celebración de su 50 aniversario.
La colectiva cuenta con la guía conceptual del artista Carlos Estrada de Zayas y el acompañamiento de las curadoras Patricia Silverio Guzmán y Paula Gómez Jorge, quienes articulan el diálogo entre las obras, el planteamiento conceptual y el contexto institucional de la muestra que incluye más de cuarenta piezas, realizadas en una amplia variedad de medios y técnicas.