Arte San Ramón celebra su 50 aniversario

Arte San Ramón inauguró la exposición colectiva “Posesiones Imaginarias”, un proyecto expositivo que reúne a 29 artistas residentes en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, México y Estados Unidos, consolidando un diálogo plural entre diversas generaciones y contextos.

La iniciativa es parte de la celebración de su 50 aniversario.

La colectiva cuenta con la guía conceptual del artista Carlos Estrada de Zayas y el acompañamiento de las curadoras Patricia Silverio Guzmán y Paula Gómez Jorge, quienes articulan el diálogo entre las obras, el planteamiento conceptual y el contexto institucional de la muestra que incluye más de cuarenta piezas, realizadas en una amplia variedad de medios y técnicas.

Javier Hevia y Amanda Ferreira.Glauco Moquete/LD

Dinorah Coll y Eunice Pereyra.Glauco Moquete/LD

Gina Capano y Víctor Hermina.Glauco Moquete/LD

Artistas participantes en la colectiva “Posesiones Imaginarias” en ASR Galería.Glauco Moquete/LD

Xiomara Alcántara y Mary Frances Attías.Glauco Moquete/LD