Leslie Polanco presenta programa de mentorias personalizadas

La periodista y estratega de comunicaciones Leslie Polanco presentó el lanzamiento de sus mentorías personalizadas durante la masterclass “Descubre tu voz, habla sin miedo y lidera con poder”. El encuentro se realizó en Claudia Fiestas y reunió a un grupo de mujeres en posiciones de liderazgo interesadas en fortalecer su impacto, posicionamiento y resultados a través de la comunicación estratégica.

Polanco, lideró un conversatorio profundo y altamente práctico con mujeres. El enfoque del encuentro estuvo en la estructuración de mensajes clave, el desarrollo de autoridad y el uso consciente de la comunicación como herramienta real de transformación.

Durante la actividad, la periodista compartió una reflexión contundente: “Si tú no cuentas tu historia, alguien más lo hará por ti. Eso es poner tu camino, esfuerzo, reputación y autoridad en manos ajenas”. Además, agregó: “La comunicación ya no es un valor agregado. Es una habilidad esencial e irremplazable para posicionarte, generar ventas y liderar con impacto”.

En el marco de la actividad, se presentó además, el programa de mentorías individuales basado en su Método BOLD. El cual consiste en una metodología diseñada para ofrecer un acompañamiento uno a uno, estratégico y transformador.

Además de estas mentorías personalizadas, Polanco anunció el desarrollo de programas de capacitación corporativa. Estos están dirigidos a líderes de alta dirección, líderes operativos y equipos de servicio al cliente.

