Arapf presenta sus avances en incidencia sectorial y salud

La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, (Arapf), dio la bienvenida al año 2026 con un cóctel que reunió a sus asociados, autoridades y actores clave del sector salud.

En el encuentro se presentaron los avances que ha tenido la institución en materia de salud en el país, reafirmando su objetivo como interlocutor técnico confiable y su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud nacional.

Durante la actividad, el presidente de Arapf Juan José Alorda, destacó los logros del 2025, año en el que la asociación realizó más de 15 reuniones estratégicas con instituciones públicas, reguladores y actores privados.

“Nos hemos consolidado como una voz referente, trabajando firmemente en la gobernanza del sector, la defensa de los pacientes y la promoción de buenas prácticas”, afirmó Alorda, quien hizo un llamado a los asociados: “Juntos podemos ser una fuerza que promueva la transformación continua. Solicitamos más involucramiento para ser un ejemplo de coherencia y compromiso”, resaltó.

Entre los avances de (Arapf) además, se destacó el trabajo continuo en temas como el acceso a medicamentos de alto costo, la agilización en la aprobación de moléculas y la promoción de una cultura de nutrición infantil.

Luis Michel, Pedro Alexis Rodríguez, Osvaldo Holguín y José Díaz.Cortesia de los anfitriones.