Funcaf celebra cena en favor de la niñez

La directiva de la Fundación Unidos Creciendo en Amor Familiar (Funcaf), realizó su cena de gala 2025, en un encuentro realizado en el Hotel El Embajador, con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer los programas de acompañamiento emocional y social que ofrece a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La velada reunió a autoridades gubernamentales, legisladoras, líderes comunitarias, representantes del sector social y aliados estratégicos de la institución, quienes respaldaron la misión de Funcaf de transformar la vida de familias afectadas por la violencia intrafamiliar.

Yenny Mejía Acosta, presidenta de la organización, destacó que la labor de Pérez Peña “representa un faro de esperanza para muchos niños, niñas y adolescentes que buscan seguridad, acompañamiento y la posibilidad real de un futuro mejor”.

Durante el encuentro, también fueron reconocidas figuras cuyo respaldo ha sido determinante para el crecimiento de los programas sociales de la agrupación social.