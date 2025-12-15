Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

En Cementos Cibao dan inicio a la Navidad

  • En el encuentro, se realizaron presentaciones artísticas y musicales a cargo del grupo de danza CC, y de la Orquesta Metropolitana de Santiago, que deleitó a los asistentes con una selección de clásicos navideños.
Jean Antonio Haché, Elías Casado, María Belisa, Catherine Fermín, Ulises Rodriguez, Cruz Amalia Molina, Cruz Amalia Rodriguez, Elías Antonio Casado, Atenea de Casado, Silvia de casado y Silvia Vela.

Jean Haché, Elías Casado, María Belisa, Catherine Fermín, Ulises Rodriguez, Cruz Amalia Molina, Cruz Amalia Rodriguez, Elías Antonio Casado, Atenea de Casado y  Silvia de casado .Cortesia de los anfitriones.

Listín DiarioSantiago,RD.

Ejecutivos de Cementos Cibao dieron la bienvenida  a la Navidad 2025, con un encuentro en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en la ciudad corazón, donde compartieron en un ambiente matizado por la alegría  que trae consigo las festividades de fin de año.

Cruz Rodríguez de Casado, presidente de la empresa resaltó los valores fundamentales que inspiran esta celebración, al tiempo que invitó a la comunidad a reflexionar sobre el verdadero significado de la época.

“La Navidad es espiritual, se lleva y se celebra por dentro, invitando a todos a mantener esa luz en sus corazones durante todo el año” expresó Rodriguez.

Al cierre de la actividad, los asistentes disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales.

