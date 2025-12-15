En Cementos Cibao dan inicio a la Navidad

Ejecutivos de Cementos Cibao dieron la bienvenida a la Navidad 2025, con un encuentro en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en la ciudad corazón, donde compartieron en un ambiente matizado por la alegría que trae consigo las festividades de fin de año.

Cruz Rodríguez de Casado, presidente de la empresa resaltó los valores fundamentales que inspiran esta celebración, al tiempo que invitó a la comunidad a reflexionar sobre el verdadero significado de la época.

“La Navidad es espiritual, se lleva y se celebra por dentro, invitando a todos a mantener esa luz en sus corazones durante todo el año” expresó Rodriguez.

Al cierre de la actividad, los asistentes disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales.