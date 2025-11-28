Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

salud

Un simposio sobre medicina regenerativa y ortobiológicos

Aporte

  • El simposio fue dedicado al Dr. Miguel Robiou K., destacado ortopeda dominicano y decano de ciencias de la salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Personalidades en en simposio.

Personalidades en en simposio.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

OrthobioScience La Romana realizó el Primer Simposio Internacional Latinoamérica y el Caribe de Medicina Regenerativa y Ortobiológicos: Ciencia, Evidencia y Práctica Clínica

El encuentro realizado en el Hotel Hilton Garden de  La Romana se reafirmó el avance científico de la región ante especialistas comprometidos con la innovación y la médicina.

“Este simposio representa un antes y un después en la práctica de la medicina regenerativa en Republica Dominicana” dijo su coordinador académico el Ramon Saldaña, director médico de la OrthobioScience.

Durante la actividad, un grupo de médicos especialistas recibieron su certificado como diplomantes en Medicina Regenerativa y Ortobiologicos. 

Tags relacionados