Un simposio sobre medicina regenerativa y ortobiológicos

OrthobioScience La Romana realizó el Primer Simposio Internacional Latinoamérica y el Caribe de Medicina Regenerativa y Ortobiológicos: Ciencia, Evidencia y Práctica Clínica

El encuentro realizado en el Hotel Hilton Garden de La Romana se reafirmó el avance científico de la región ante especialistas comprometidos con la innovación y la médicina.

“Este simposio representa un antes y un después en la práctica de la medicina regenerativa en Republica Dominicana” dijo su coordinador académico el Ramon Saldaña, director médico de la OrthobioScience.

Durante la actividad, un grupo de médicos especialistas recibieron su certificado como diplomantes en Medicina Regenerativa y Ortobiologicos.