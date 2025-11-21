Empresas inauguran la terminal de vuelo de Samaná

Universal Aviation y Aerodom parte del grupo Vinci Airports, inauguraron la nueva terminal de vuelos privados (FBO) en el Aeropuerto Internacional presidente Juan Bosch (El Catey), Samaná.

El acto encabezado por ejecutivos de ambas empresas contó con la presencia del director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez y del presidente de Asonahores, Juan Bancalari.

“La aviación privada en la República Dominicana continúa mostrando un crecimiento sostenido, reflejo del dinamismo económico y del posicionamiento del país como destino de alto valor. Inversiones como este nuevo FBO elevan aún más la experiencia del usuario al entrar o salir del país, gracias a un servicio excepcional y a instalaciones modernas que cumplen con los más altos estándares internacionales”, expresó Rodríguez.

La instalación, fue construida con los más altos estándares de diseño, confort y sostenibilidad, creada por el arquitecto Rubén Merette y fue ejecutada por la constructora Abbot Puig.

Cada detalle de la nueva terminal de aviones, ha sido pensado para optimizar la experiencia de los pasajeros y tripulaciones: procesos migratorios más ágiles, servicios personalizados, espacios luminosos y una ambientación contemporánea que evoca la elegancia caribeña.